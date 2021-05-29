Погода в Югре 29 мая 2021: воздух прогреется до +26 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 29 мая, ожидается облачность с прояснениями, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, при прояснениях до 0 °С, днем +15…+20 °С, местами до +10 °С, по юго-западу +21…+26 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 °С, днем +17…+19 °С.