В Октябрьском районе проверили железнодорожные переезды Фото: Администрация Октябрьского района

В Октябрьском районе провели ежегодный весенний комиссионный осмотр железнодорожных переездов. Комиссия состояла из представителей Верхнекондинской дистанции пути ОАО «РЖД» во главе с заместителем начальника по текущему содержанию пути Анатолием Шарафутдиновым и представители администрации Октябрьского района, сельских поселений Унъюган и Сергино, городского поселения Приобье, ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району и АО «СУПТР-10».

Состояние железнодорожных переездов признали удовлетворительным. А все замечания устранят в установленные комиссией сроки.

Стоит отметить, что каждый год разрабатывается план специальных мероприятий для обеспечения безопасности на железнодорожных переездах. Это и проверки технического состояния переездов и профилактические акции для водителей автотранспорта.

Югорчан предупреждают, что железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.