Югорские спортсмены примут участие в Кубке Континента по следж-хоккею Фото: СХК «Югра»

Восемь югорских спортсменов примут участие в Кубке Континента по следж-хоккею, который состоится в Сочи с 1 по 5 июня. Турнир, организатором которого выступает Континентальная Хоккейная Лига, пройдет на тренировочной арене «Айсберг». В соревнованиях примут участие четыре команды - две сборные России, команда Казахстана и Словакии.

С 1 по 3 июня команды сыграют в группе по круговой системе, 5 июня пройдет матч за третье место и финал. В прошлый раз Кубок Континента состоялся в 2019 году также в Сочи.

- Кубок Континента - важный турнир для сборной России, команда давно не играла в своем составе в связи с отсутствием международных стартов из-за пандемии - рассказал президент СХК «Югра» Эдуард Исаков.

Эдуард Исаков также отметил, что с 19 по 26 июня пройдет чемпионат мира по следж-хоккею группы А, на котором разыграют путёвки на Зимние Паралимпийские игры Пекин-2022. Кубок Континента станет хорошей подготовкой для сборной к этим важным стартам.