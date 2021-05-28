Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 мая 2021 года увеличилось на 58 человек Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба в Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 58 новый случай COVID-19 в 14 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 57 349 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3405,31 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 2 случаев, 18-29 лет – 10 случаев, 30-49 лет – 22 случаев, 50-64 лет – 16, старше 65 лет – 8. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 54 случая, 4 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 36 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 21 диагностирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 54 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 125 человек, сняты с наблюдения – 218 630 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 3 534 человека, всего прошли обследование 1 706 725 югорчан.

Случаи коронавируса за сутки выявлены: в Нижневартовске – 15; Сургуте – 11; Ханты-Мансийске – 10; Советском районе – 5; Нефтеюганском районе – 3; Урае – 3; Мегионе – 3; Сургутском районе – 2; Нефтеюганске – 1; Октябрьском районе – 1; Радужном – 1; Лангепасе – 1; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 1.

Состояние 30 пациентов тяжелое, 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 798 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 54 человека, за весь период пандемии вылечились 56 089 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 9 252 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 044 459 случаев коронавируса в 83 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 661 234 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.