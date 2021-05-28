Аферист умело «обработал» югорчанку и она сама назвала все данные для кражи ее денег Фото: pixabay.com

В Югре за сутки зафиксировано 11 случаев мошенничества.

Больше всего за сутки потеряла 24-летняя вартовчанка, поверив настойчивым речам аферистов, которые выдавали себя за сотрудников банка и за полицейских. Мошенники запугали югорчанку мнимыми списаниями с карты и советовали быстро снять все сбережения и перевести на резервные счета. Девушка, словно последовала всем рекомендациям аферистов и перевела 330 тысяч рублей. Но спустя лишь время поняла, что общалась с мошенниками и никакого резервного счета, также, как и её сбережений, уже не существует.

Попался на удочку аферистов и 22-летний житель Сургута. Молодой человек в Инстаграме наткнулся на аккаунт пользователя, который продавал настольные игры. Югорчанин загорелся желанием купить нарды и оплатил 8,5 тысяч рублей. Как только деньги ушли на счет продавцу, тот перестал выходить на связь.

Жительница Сургутского района выставила объявление о продаже стола, покупатель нашелся быстро и мастерски «обработал» югорчанку. Так, что она не только продиктовала ему реквизиты карты, но и секретные коды, что приходили на телефон. Вместо того, чтобы пополнить счёт, он украл у женщины 7 тысяч рублей.

Добродушные югорчане помогли 2 якобы своим знакомым. В Ханты-Мансийске 48-летняя гражданка перечислила 13 тысяч, а вот в Советском районе 28-летний молодой человек на нужды аферистов отдал 3,5 тысячи. И в том, и в другом случае мнимые друзья просили занять деньги через социальную сеть «ВКонтакте».