В Нягани определили лучшего пожарного Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Нягани прошел смотр-конкурс на звание «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула». Участниками соревнований стали самые опытные представители пожарного дела города, они показали высокий профессионализм и умение пользоваться знаниями, накопленными за годы службы.

Конкурс состоял из двух этапов: теоретической части и практики. Во время первого испытания проверялись знания в области тактической и технической подготовки, охране труда и правил оказания первой помощи, на втором участники сдавали зачеты по пожарно-строевой и физической подготовке.

- Участие в таких соревнованиях дает огнеборцам толчок для дальнейшего развития. Конечно, растет здоровый азарт и конкуренция в уровне мастерства. Помимо хорошей физической подготовки, знания технических средств, сотрудник должен уметь и тактически мыслить на пожаре - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Роман Дьяченко. -

«Лучшим начальником караула» в Нягани стал начальник караула 72 пожарно-спасательной части Юрий Сулимов, а звание «Лучший пожарный» заслужил пожарный этой же части Андрей Потолинский.

Теперь победители поборются за звание лучшего в региональном этапе смотра-конкурса «Лучший по профессии».