В Нижневартовске от столкновения трех автомобилей пострадала пассажирка Фото: ГИБДД России

За сутки на территории Югры зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы.

В Нижневартовске на улице Омская столкнулись три автомобиля: «Инфинити», «Киа Рио» и «Тойота Королла». Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения при выезде с прилегающей территории водителем «Инфинити», за рулём которого находилась 47-летняя женщина. Она не уступила дорогу автомобилю «Киа Рио», под управлением 27-летнего мужчины, который после этого врезался в «Тойоту». В результате аварии пассажир автомобиля «Тойота», 44-летняя женщина, получила травмы.

Кроме того, в регионе дорожные полицейские задержали 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя наказаны за выезд на полосу встречного движения, 58 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД округа акцентирует внимание автовладельцев на безопасную скорость движения, учитывая дорожные и погодные условия.