В Ханты-Мансийске создают условия для развития и самореализации детей Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске создают условия для развития и самореализации детей, проводится поддержка семей с детьми, комплексная работа по сокращению детского неблагополучия и сохранению благоприятного семейного окружения и воспитания детей.

Фондом поддержки детей организован форум «Вместе - ради детей!», находящихся в трудной жизненной ситуации, для продвижения социальных инноваций в сфере поддержки, обеспечивающих достижение национальных целей развития и реализации задач Десятилетия детства.

Специалистами учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта и молодежной политики, отдела ЗАГС запланировано 80 мероприятий, направленных на формирование интереса детей к историческому и культурному наследию малой родины.

Особенно внимание уделяют компетенции родителей по вопросам воспитания детей, проводя родительские собрания, которые в связи с действующими ограничениями проходят дистанционно. Одно из родительских собраний по теме «Вопросы адаптации детей и подростков к условиям образовательной организации» доступно для просмотра.