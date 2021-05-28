Наркотики, кражи, мошенничество: за сутки в Югре зарегистрировано 70 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За сутки зарегистрировано 70 преступлений, по горячим следам раскрыто 48.

В Нижневартовске задержали мужчину, который похитил металлоконструкцию. Подозреваемый залез на территорию одного из участков в СОНТ «Буровик» и похитил металлический контейнер стоимостью 40 тысяч рублей. Краденное мужчина сдал в пункт приема металла за 26 тысяч. Нарушитель признался в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Советском на 371 км автодороги «Югра» задержали 32-летнего жителя Югорска, у которого нашли порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза показала, что в своем составе вещества есть наркотик массой 0,350 грамма. Подозреваемый сообщил, что наркотики приобрел через даркнет-рынок и забрал закладку в лесу.

Кроме того, раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Ханты-Мансийска задержали ранее судимого мужчину, который под предлогом продажи геодезического оборудования детектора «Bosch GMS 120 PROF», уговорил другого мужчину перевести 4 тысяч рублей, но никакого товара не предоставил. Мошенник арестован за ранее совершенное преступление.