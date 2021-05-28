«Россети Тюмень» повысят надёжность электроснабжения крупнейшего центра нефтяной промышленности России

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«Россети Тюмень» вложат порядка 12,5 млн рублей в надежность системы электроснабжения Нижневартовска. До наступления осенне-зимнего периода специалисты компании отремонтируют 10 подстанций и 20 километров высоковольтных линий, от которых зависит электроснабжение более 270 тысяч жителей города.

Самые масштабные работы будут произведены на подстанции 110 кВ «Стройиндустриальная». Энергетики выполнят капитальный ремонт «сердца» подстанции – силового трансформатора. На нем специалисты заменят предохранительные клапаны, высоковольтные вводы, задвижки и приборы контроля. Особое внимание будет уделено высокозатратной процедуре замены переключающих устройств, необходимой для надежного электроснабжения потребителей.

На других питающих центрах сотрудники энергокомпании произведут замену изоляции на разъединителях, установят современные ограничители перенапряжений, отремонтируют контуры заземления открытых распределительных устройств. Кроме того, энергетики расчистят от поросли и дикорастущих деревьев 17 гектаров трасс линий электропередачи.

Принятые меры защитят энергооборудование от ударов молнии, позволят обезопасить работу персонала на подстанциях, минимизируют последствия грозовых перенапряжений. Энергетики уделяют значительное внимание потребностям динамично развивающихся территорий. В Нижневартовске, занимающем четвертое место в рейтинге крупнейших центров промышленности России, реализуется девять национальных проектов, а на территории муниципалитета находятся более 300 социально-значимых объектов. Реализация мероприятий ремонтной программы «Россети Тюмень» обеспечит надежное функционирование энергосистемы в осенне-зимний период.