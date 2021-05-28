В Сургуте задержали мужчину за разбойное нападении на предприятие Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

В полицию Сургута позвонили с сообщением о разбойном нападении на одну из организаций города по оптовой продаже продуктов питания.

Полицейские выяснили, что в рабочее время в здание предприятия пришел мужчина. Со слов руководителя компании, он угрожал ему и активно демонстрировал предмет, внешне схожий с пистолетом. Мужчина надел парик и медицинскую маску, но директор всё равно узнал в нападавшем своего бывшего сотрудника. Воспользовавшись моментом, когда дебошир отвлёкся, потерпевший успел сообщить о случившемся в полицию. Подозреваемый, испугавшись полиции сбежал.

Сотрудники уголовного розыска Сургута смогли быстро задержать подозреваемого, он пояснил, что пришел к директору организации, чтобы потребовать 15 миллионов рублей. А парик и медицинскую маску он использовал для того, что бы его не узнали бывшие коллеги.

Преступник нигде не работает и закон раньше не нарушал. В результате происшествия никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас мужчина взят под стражу на 2 месяца.