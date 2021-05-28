Погода в Югре на 28 мая 2021 года: ночью дождь со снегом Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 28 мая 2021 года: температура воздуха днём +15,+20 °С, по западной половине местами до +20 °С, по восточной до +5 °С. Ночью +1, +6 ºС, при прояснениях 0, -5 °С. Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный 5 – 10 м/с, на востоке округа порывы 15 – 18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днем +12,+14 °С, ночью +2,+4 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 5 – 10 м/с.

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей - досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось - особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут. Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным - ждали грозного, пожарного лета.