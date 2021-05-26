В Урае по требованию прокуратуры закрыли три сайта с продажей липовых водительских прав Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Урая во время мониторинга интернета нашла три сайта, где продавали фальшивые водительские права. Их можно было получить без прохождения соответствующих экзаменов и обучения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» такую информацию распространять запрещено. За это предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Так, например, ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку официального документа, за сбыт водительский прав или его использования. В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы эту информацию признали запрещенной к распространению на территории России.

Требования прокуратуры суд рассмотрел и удовлетворил. Сейчас доступ к сайтам с информацией ограничен.