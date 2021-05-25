Специалисты расскажут о пожарной обстановке в лесах Югры Фото: pixabay.com

Завтра в 11:00 состоится пресс-конференция, на которой специалисты расскажут о лесопожарной обстановке в Югре. Главными вопросами станут: насколько серьезна ситуация с пожарами в округе; как организована борьба с огнём и как расследуются причины пожаров.

Ответят на эти и другие вопросы: Пётр Кугуй, начальник Главного управления МЧС России по Югре, генерал-майор внутренней службы; Егор Збродов, первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры; – Иван Шевцов, директор «Базы авиационной и наземной охраны лесов и Андрей Кушков, начальник управления по лесному и пожарному надзору в лесах природнадзора Югры.

Вопросы можно задать в комментариях на официальной странице ХМАО — Югры, там же будет проходить онлайн трансляция мероприятия.