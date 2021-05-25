Завтра в центральных районах Югры ожидается сильный ветер и гроза Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По прогнозам метеослужб завтра днём в центральных районах округа ожидаются порывы ветра до 15 - 20 м/с, местами гроза с дождём.

Из-за плохих погодных условий повышается риск возникновения ЧС, таких как аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения электроэнергии и увеличение количества ДТП.

Спасатели рекомендуют следить за прогнозами синоптиков, планировать свои дела с учётом ожидаемых метеоявлений. При усилении ветра по возможности оставаться дома, закрыть все форточки и окна. Если возникла необходимость выйти на улицу лучше не подходить к оборванным проводам, раскачивающимся вывескам, избегать гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев. Кроме того, не следует стоять у стен домов, так как ветер может сорвать с них покрытие. Важно не оставлять без присмотра пожилых людей и малолетних детей.

Во время сильных осадков водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим в соответствии с погодой. Во время грозы лучше находиться в помещении.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, следует позвонить по телефону 112.