В Сургуте мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в выходные принимает на дачах Фото: департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 Сургутской городской поликлиники №1 теперь работает на территории дачных кооперативов. В рамках мероприятий по профилактике распространения коронавируса автобус ПАЗ переоборудован под мобильный пункт вакцинации: врач, медицинская сестра и всё необходимое оборудование, включая расходные материалы.

- Короткое северное лето и прекрасная погода – отправили горожан за город. Для удобства мы организовали работу мобильного пункта вакцинации прямо на дачах в выходной день. Наш первый опыт – «Прибрежный 3 Приозерье», спасибо руководству товарищества за содействие. За субботу и воскресенье вакцинировалось более 20 человек, - рассказал главный врач Максим Слепов

Также Максим Слепов сообщил, что график работы мобильного пункта готовят на месяц вперёд, чтобы дачники и из других кооперативов смогли обезопасить себя и своих близких от опасного заболевания.

По словам врача вакцинация – это единственный эффективный метод специфической профилактики заболевания и осложнений новой коронавирусной инфекции.