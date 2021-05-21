Югорчане пополнили счета аферистов, лишившись 2,5 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

Югорчане снова пополнили счета аферистов, на этот раз, лишившись почти 2,5 миллиона рублей. Всего за сутки зафиксировано 11 случаев мошенничества.

Жительница Сургутского района "отдала" сотрудникам службы безопасности 200 тысяч рублей. Они рассказали ей о несанкционированном списании с её счета, а она продиктовала им все необходимые данные для кражи своих денег.

На подобную схема обмана купили три жителя Сургута. 26-летняя горожанка пыталась сохранить свои деньги, перевела их на мнимый резервный счёт и лишилась 130 тысяч. Другая югорчанка отдала мошенникам 70 тысяч. А 46-летний сургутянин повёлся на кредит, который ему пообещали на очень привлекательных условиях.

Не задумалась о подвохе и всерьез восприняла звонок от мошенников и 51-летняя жительница Югорска. Она пыталась сохранить собственные сбережения и кредит, который её уговорили оформить таинственные незнакомцы. Она подала заявку, ей одобрили займ и она его добровольно перечислила на мнимый резервный счет.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.