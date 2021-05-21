В Ханты-Мансийске возобновил работу асфальтобетонный завод Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске возобновил работу асфальтобетонный завод, который функционирует с 2019 года. Он полностью автоматизирован, а его мощности хватает на выпуск 120 тонн асфальтобетонной смеси в час.

- На этом современном оборудовании более качественный продукт получается за короткий период времени. Кроме того, завод возвели в очень удачном с точки зрения географии месте - у реки. Это сокращает транспортные расходы. Ведь доставляют материалы на установку именно по воде, - рассказал начальник отдела качества компании «Северавтодор» Олег Рудницкий.

Высокоточная система дозирования материалов, которые используют для приготовления асфальтобетонной смеси и экологичность возносит завод на ступень уникальности. У оборудования есть система очистки воздуха, выбросы в окружающую среду минимальны за счёт работы установки на природном, полностью сжигаемом газе, а также благодаря системе пылеулавливания выбросов, которая состоит из 500 ячеек-сот, в которые всё оседает.

В Югре существенно жесткие требования к строительству дорог и изготовлению смеси по сравнению с другими регионами. Это связано с особенно долгой зимой.

- У нас зима длится примерно шесть месяцев. Нужно, чтобы асфальтобетонное покрытие выдерживало низкие температуры. К тому же, когда всю ночь идет снег, а утром из-за плюсовой температуры он начинает таять, вода тоже негативно влияет на дорожное покрытие», – поясняет представитель центральной лаборатории управления автомобильных дорог Антон Шаройко.