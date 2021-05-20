В Сургуте состоится суд по делу мигранта, который устроил резню возле общежития Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против 25-летнего уроженца южной республики.

Как сообщают в следственном комитете, 9 августа прошлого года между обвиняемым и двумя его земляками произошла ссора. Мужчина вёл себя неадекватно, вызывающе и пренебрежительно к окружающими. Его поведение возмутило двух его земляков и они пытались утихомирить мужчину. После конфликта обвиняемый, разозлившись на своих обидчиков, взял нож и, находясь у входа в общежитие по улице Индустриальная города Сургут, пытался зарезать их. Он нанёс 4 удара 33-летнему мужчине и 6 ударов его 39-летнему брату.

Жильцы общежития и своевременная медицинская помощь помогли братьям остаться в живых. А спустя время злоумышленника нашли в лесу, где он пытался спрятаться.

Мужчина задержали, но он так и не признал вину. Несмотря на это следователями собрано достаточно доказательств и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.