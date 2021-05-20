В Когалыме начали обработку от клещей, комаров и других кровососущих насекомых Фото: Администрация Когалыма

В Когалыме началась акарицидная обработка, работы проводятся в для профилактики и предотвращения сезонной вспышки клещевого энцефалита. Обработка поможет избежать и других заболеваний, переносчиками которых могут быть кровососущие насекомые.

По информации МКУ «УЖКХ города Когалыма», в первую очередь обрабатываются территории организаций отдыха и оздоровления детей - детских садов и школ. Затем специалисты подрядной компании «Артромедика» проведут обработку мест массового отдыха: парки, скверы, территорию набережной, зелёные массивы.

В общей сложности планируется обработать около 100 гектаров городской территории. Мероприятия пройдут в три этапа с перерывами между работами 30-45 дней.

Кроме того, дезинсекционную обработку против комаров и других переносчиков туляремии проведут на близлежащих водоемах муниципалитета.