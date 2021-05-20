В Сургутском районе водитель «Мерседеса» погиб в ДТП Фото: Госавтоинспекция Югры

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 3 аварии, в которых 1 человек погиб и 2 – получили травмы.

На 3 км автодороги «подъезд к посёлку Федоровский» Сургутского района 29-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, а водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Кроме того, в округе сотрудники Госавтоинспекции задержали 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования. 56 водителей выехали на полосу встречного движения и получили заслуженное наказание, 17 оштрафованы за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД округа призывает автовладельцев внимательно управлять автомобилем, выбирая безопасную скорость движения в зависимости о дорожных и погодных условий. На дороге нужно избегать рискованных манёвров, связанных с выездом на встречку. Также водителям напоминают о ремнях безопасности и детских удерживающих устройствах при перевозке пассажиров.