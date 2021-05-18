Участковый Ханты-Мансийского района вернул пенсионеру похищенных кур Фото: pixabay.com

К участковому посёлка Кедровый Ханты-Мансийского района с заявлением о краже трёх кур обратился 63-летний мужчина.

Участковый выяснил, что похитители пернатых, взломав замок на входной двери курятника, похитили птицу. В первую очередь под подозрение полицейского попали жители села, ранее нарушавшие закон, а именно 20-летний и 39-лений неработающие мужчины. Подозреваемые неоднократно наведывались в курятник. Одну похищенную курицу они продали односельчанке, потом вернулись за двумя остальными. Во время обыска у молодых людей нашлись две курицы, принадлежащие пенсионеру. Свои действия молодые люди объяснили желанием заработать с продажи куриц.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Похитителям птиц грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сейчас оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Куры изъяты в целости и сохранности вернулись к законному владельцу.