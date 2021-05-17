В конкурсе проектов создания комфортной городской среды Югру представят три объекта Фото: pixabay.com

На всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды Югру представят три объекта. В этом году заявки подали Мегион с проектом «Мега. Парк», Советский с зоной отдыха «Озерный парк «Картопья», Югорск с парком «Газовый путь». Идеи одобрили общественные комиссии и жители муниципалитетов. Теперь их рассмотрит Минстрой России, а итоги подведут до 1 сентября. Победители получат гранты на реализацию задумок. Округ участвует в федеральных конкурсах по благоустройству в малых городах и исторических поселениях с 2019 года. В первый раз победил Белоярский, а в 2020 году – Когалым, Нягань, Покачи, Урай. Стоит отметить, что решить, какие объекты благоустроят в округе, могут югорчане. Проголосовать за парки, набережные, обновленные скверы, улицы, площади, а также за дизайн-проекты общественных пространств на сайте программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» можно до 30 мая.