В Нефтеюганске трое детей осквернили могилы на старом кладбище

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Следователи Нефтеюганска организовали проверку по факту осквернения могил. Информация об этом появилась в интернете.

- По предварительным данным, 12 мая трое детей в районе старого городского кладбища повредили надгробья, рвали цветы и замазывали портреты захороненных граждан, из которых некоторые родились в 1930-х годах, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что сейчас выясняются все детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, побудившие детей к такому поведению, и степень повреждения памятников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры, направленные на приведение могил в надлежащий вид.