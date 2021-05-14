В Сургуте прошел чемпионат Росгвардии по служебному биатлону Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

В Сургуте на базе стрелкового полигона имени полковника милиции Александра Тупалова состоялся чемпионат территориального управления Росгвардии по служебному биатлону среди ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны.

Команды на время бежали 3-х километровый кросс с двумя огневыми рубежами и с расстояния 25 метров стреляли в грудную мишень из пистолета Макарова.

- Чемпионат прошел в целях повышения уровня физической подготовленности личного состава, его спортивного мастерства и военно-профессиональной работоспособности рассказал начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

По итогам соревнований сформируется сборная команда территориального органа, которая представит ведомство на чемпионате Уральского округа войск национальной гвардии РФ в Екатеринбурге.

Первое место заняли офицеры СОБР с результатом 3 537 очков, второе – бойцы ОМОН, набравшие 2 661 очко, третье место досталось сотрудникам вневедомственной охраны с 1 784 очками. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами.