В Ханты-Мансийском районе нашли преступника, укравшего у пенсионера лодочный мотор Фото: Татьяна Коркина

В полицию с заявлением о краже лодочного мотора обратился 61-летний житель посёлка Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Стоимость мотора оценили в 80 тысяч рублей.

Со слов пенсионера выяснилось, что лодка с подвесным мотором находилась на реке «Иртыш» вблизи дома, где он проживает. Мужчина не думал, что его имущество может быть в опасности и дополнительных мер к его сохранности не предпринял. Беспечностью владельца воспользовался 45-летний неработающий односельчанин, который, забрал себе лодочный мотор и скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенный мотор вернули законному владельцу на более ответственное хранение.