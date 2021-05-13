Югорчанин ответит в суде за убийство собутыльницы и ее сожителя Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела против 34-летнего мужчины.

Как сообщают в следственных органах 14 февраля 2021 года в квартире одного из домов 8-го микрорайона города Нефтеюганск обвиняемый поругался с 36-летней хозяйкой квартиры. Они вместе выпивали, но что-то пошло не так. В итоге словесный конфликт закончился тем, что мужчина ударил собутыльницу ладонью по затылку, а она в ответ ударила его лежавшим на столе ножом в живот.

Оскорбленный агрессивным поведением женщины обвиняемый выхватил нож и стал резать женщину по телу и по шее. Женщина скончалась на месте происшествия, а находившийся в этот момент рядом 34-летний сожитель потерпевшей попытался отомстить злоумышленнику, но тоже получил 4 удара ножом в живот, грудь и лицо.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, вызванной обвиняемым, мужчина остался жив.

Следователи собрали достаточная доказательств вины югорчанина и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.