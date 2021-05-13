В Нижневартовске подросток залез на чужой участок и вынес инструменты Фото: pixabay.com

В Нижневартовске несовершеннолетний залез в чужую дачу, расположенную по улице Энергетиков. Сорвав навесной замок, он вынес оттуда электроинструменты, сварочный аппарат, набор свёрел, пассатижи. Краденое молодой человек сдал в пункт приёма металла за 1 700 рублей. Возбуждено уголовное дело, нарушитель сознался в содеянном и находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте ранее судимый 42-летний мужчина украл банковскую карту из квартиры дома по проспекту Мира. А после этого он решил оплатить с неё товары в различных магазинах города. Возбуждено уголовное дело, мужчинка также под подпиской о невыезде.

В Ханты-Мансийске сотрудник ДПС задержал 37-летннго мужчину, у которого наши подозрительный свёрток с наркотиками массой около 1 грамма. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Когалыма задержали уже судимого 26-летнего мужчину, который, находясь в квартире жилого дома по улице Привокзальной, украл деньги с банковской карты потерпевшего в сумме 7 тысяч рублей. Теперь молодой человек под подпиской о невыезде.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 62 преступления.

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