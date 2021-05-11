В Югре могут снять ограничения на работу общепита Фото: pixabay.com

В Югре провели заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Югре продолжается добровольная вакцинация жителей, по оперативным данным регионального департамента здравоохранения, за весь период в округ поступило 235 тысяч 988 комплектов вакцины против коронавируса. Уже завершили вакцинацию 102 тысячи 269 человек.

Также на заседании отмечено, что за неделю в Югре число выявленных случаев заражения снизилось на 4%, при этом наблюдается существенный рост в Кондинском и Нефтеюганском районах, а также в Мегионе.

Кроме того, решено продлить ограничения на работу детских игровых комнат, в том числе расположенных в торговых центрах, а также кальянных в регионе до конца мая.

В Березовском, Белоярском, Кондинском, Октябрьском, Советском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах разработаны рекомендации, которые позволят снизить уровень эпидемиологического риска, распространения COVID-19, а именно: на рабочих местах организуют ежедневный входной фильтр с проведением бесконтактного контроля температуры. При выявлении признаков заболеваний работники будут отстраняться от нахождения на рабочем месте.

В учреждениях, оказывающих услуги населению организуют предварительную запись с обеспечением дистанции исходя из площади помещений – не менее 4 квадратных метров на 1 посетителя. Вход без масок в помещения будет запрещен.

В случае, если ситуация с распространением ковид в регионе не будет ухудшаться, 17 мая могут снять ограничения на работу общепита.