За прошедшею неделю в Югре пожарные спасли от огня 24 человека Фото: Юлия Кучеренко

С 3 по 10 мая в Югре зарегистрировано 59 пожаров, при этом спасено 24 человека, имущество жителей и материальных ценностей на сумму 2 миллиона рублей.

Чаще всего горели автомобили, жилые дома, дачи и гаражи. Пожарные 33 раза выезжали на возгорания сухой травы и мусора. Основные причины пожаров - нарушения при использовании электрооборудования и бытовых приборов, а также неосторожность югорчан при обращении с огнём.

С начала пожароопасного периода на территории региона зарегистрировано 5 природных пожаров на общей площади 56,77 гектар. Один пожар зафиксирован на территории Кондинского лесничества, 4 – в Урайском лесничестве.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы, регулярно проверяйте состояние электропроводки, розеток и приборов в своём доме.

В случае пожара необходимо сообщить по телефонам 101 или 112.