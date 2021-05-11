Погода в Югре на 11 мая 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 11 мая: днём температура воздуха+20, +25 °С, местами +13, +18 °С. Ночью +2, +7 °С, местами по западной половине округа до +12 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью местами по северо-западным районам, днём местами по северной половине кратковременный дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +21, +23 °С. Ночью +4, +6 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём +21 °С, ночью +7 °С, ясно, ветер южный 1-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём +19 °С, ночью +9 °С, ясно, северо-восточный 1-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +23 °С, ночью +8 °С, малооблачно, ветер южный 2-5 м/с.

В Когалыме: Днём +21 °С, ночью +5 °С, малооблачно, ночью небольшой дождь, ветер юго-западный 2-5 м/с.