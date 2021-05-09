Доктора из Нижневартовска наградили Почетной грамотой за вклад в борьбу с коронавирусом. Фото - myopenugra.ru.

Заведующего отделением анестезиологии и реанимации окружной больницы №2 Нижневартовска Якова Патюкова наградили Почетной грамотой Президента РФ за вклад в борьбу с коронавирусом, за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. Он одним из первых добровольно отправился в ковидную зону.

В окружном депздраве отмечают, что Почетная Грамота датирована июнем 2020 года, но получить её Якову Николаевичу удалость только сейчас. Около полугода он провёл в «красной зоне», позади – огромная организационная работа, круглосуточные дежурства с редкими минутами отдыха, сотни выздоровевших пациентов.

– Очень приятным на церемонии оказалось признание коллег, - В период первой волны я оказался неким региональным центром, мне звонили врачи из разных уголков округа, консультировались, обращались за помощью. Общались мы только по телефону, и при личной встрече я увидел в их глазах удивление. Наверное, меня представляли солиднее, – поделился Яков Патюков.