В Сургутском районе 20-летний парень попался с половиной килограмма гашиша. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Нефтеюганска, который подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке и хранении наркотиков. По данным УМВД по ХМАО-Югре, во время досмотра у мужчины обнаружили и изъяли полимерный пакет, в котором находилось вещество темного цвета. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой более 460 граммов.

По словам самого мужчины, наркотики он купил в интернет-магазине для личного употребления. После того, как он получил координаты тайника, подозреваемый отправился в лес около автодороги «Северный обход г. Сургут», где его и щадержали оперативники.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.