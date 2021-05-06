Погода в Югре 6 мая 2021: пройдет дождь и мокрый снег

В Югре сегодня, 6 мая, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на востоке днем пройдет гроза. Ветер южный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, по юго-западу +6…+11 °С, днем +21…+26 °С, местами +15…+20 °С. По северным и восточным районам +5…+10 °С.

В Ханты-Мансийске облачно, пройдет кратковременный дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 °С, днем +11…+13 °С.