Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 мая 2021 года увеличилось на 46 человек Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба в Югре за сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 46 новый случай COVID-19 в 12 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 56 207 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 26 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, у 4 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 45 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 8 598 человек, сняты с наблюдения – 209 573 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 580 человек, всего прошли обследование 1 640 519 югорчан.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургут – 11; Нефтеюганском районе – 7; Кондинском районе – 7; Нижневартовске – 6. Также случаи заболевания зарегистрированы за день: в Ханты-Мансийском районе – 4; Ханты-Мансийске – 4; Урае – 2; Сургутском районе – 1; Нефтеюганске – 1; Советском районе – 1; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 1.

Состояние 31 пациента тяжелое, 16 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека. За сутки выписаны по выздоровлению 46 человек, за весь период пандемии вылечились 54 887 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 7 770 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 839 514 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 4 457 044 человека.