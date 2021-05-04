В Нижневартовске спасли 11 человек на пожаре Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня ночью в Нижневартовске произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Менделеева. После вызова, через шесть минут, на место приехали пожарные, а из подъезда выбегали люди, чёрный дым клубами выходил из окон на первом этаже дома.

- Картина открывшаяся, когда приехали на место говорила, что огонь уже успел развиться, а значит дым мог отрезать пути эвакуации людям. Поэтому первое решение – спасать людей. С колес включились в аппараты и бегом внутрь, - рассказал помощник начальника караула Руслан Слинкин.

Руслан Слинкин также добавил, что они сразу начали выносить и выводить людей, а огонь уже перешел в соседнее жилое помещение.

Со стороны улицы противоположной двору установили пожарную автолестницу, по которой спускали жителей верхних этажей, спасатели помогали эвакуировать людей из соседнего подъезда. Огонь смогли потушить через 28 минут непрерывной подачи огнетушащих средств.

Специалисты выяснили, что выбраться вовремя удалось всем. Всего из горящего здания пожарные вывели 11 человек, в том числе 5 детей, ещё 10 человек вышли на улицу сами. В пожаре сгорела четырехкомнатная квартира, там повреждена внутренняя отделка стен, потолок, мебель, бытовая техника на площади около 65 квадратных метров. Все люди живы.

Предварительной причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов.