Погода в Югре на 4 мая 2021 года: дождь, снег и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре 4 мая: днём температура воздуха +6,+11 °С, в юго-западных районах до +20 °С. Ночью 0 +2,-3 ºС, при прояснениях до -8 °С. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7 – 12 м/с, днём местами порывы ветра 15 – 18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём температура воздуха +7, +9 °С. Ночью 0, -2 °С. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7 – 12 м/с.

В Сургуте: Днём +10 °С, ночью +4 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 3-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём +10 °С, ночью +4 °С, небольшой дождь, западный 2-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём +10°С, ночью +4 °С, небольшой дождь, ветер юго-западный 3-5 м/с.

В Когалыме: Днём +9 °С, ночью +1 °С, небольшой дождь, ветер западный 3-6 м/с.