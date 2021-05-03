В Югре за сутки выявили 47 носителей коронавируса

Значительная часть из заболевших зафиксирована в Ханты-Мансийске

В Югре за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил 3 мая региональный оперативный штаб.

Инфекция подтвердилась у жителей 12 муниципалитетов. В Ханты-Мансийске COVID-19 заболел 12 человек, в Сургуте — 11 человек, в Нижневартовске – восемь.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 49 случаев. Всего с начала пандемии на 3 мая в Югре зарегистрирован 56 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 54 841 человек, 793 пациента с COVID-19 скончались.