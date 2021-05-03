Погода на 3 мая: Югра

Небольшой дождь и мокрый снег ждет жителей Югры
Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега сегодня, 3 мая, ждут жителей Югры. Температура ночью достигнет -1,+4°С, а днем повысится до +8,+13°С. Ветер западный умеренный, порывистый. Об этом сообщает Ханты-Мансийский гидрометцентр.
В отдельных городах Югры прогнозируется следующая температура:
в Ханты-Мансийске ночью ожидается -1°С, днём +9°С;
в Сургуте ночью +1°С, днём +10°С;
в Нижневартовске ночью +1°С, днём +10°С;
в Нефтеюганске ночью +2°С, днём +10°С;
в Когалыме ночью 0°С, днём +8°С.