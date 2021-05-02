Специалисты МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности в пожароопасный период

Фото: МЧС Югра

Спасатели Югры напоминают, что в длительные выходные возрастает количество пожаров и возгораний в частных жилых домах и на природе.

Специалисты МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре рекомендуют гражданам соблюдать меры пожарной безопасности и быть более внимательными в пожароопасный сезон.

– Уезжая из дома, советую полностью отключить все электрические и газовые приборы в доме. Стоит не забывать, что большинство несчастных случаев происходит из-за оставленных без присмотра детей, – сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Виталий Трухин .

Мужчина добавил, что следует соблюдать правила безопасного поведения не только дома, но и во время пикников на природе.

В случае пожара или чрезвычайного происшествия необходимо обращаться по единому номеру вызова пожарных и спасателей 101 с мобильного телефона или 01 со стационарного.