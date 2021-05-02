В районе Нижневартовска уровень воды в Оби поднялся на 23 сантиметра

Лед на водоемах Фото: Виктория Стеблова

По данным на 2 мая 2021 года уровень воды в Оби в районе Нижневартовска за сутки поднялся на 23 сантиметра. Сейчас он составляет 461 сантиметр.

По прогнозам, высший уровень воды в период весеннего половодья в реке Обь на границах Нижневартовска составит 840 – 920 сантиметров.

В настоящее время голова ледохода находится в Александровском районе (Томская область). До границы Югры около 251 километра (динамика прохождения ледохода за минувшие сутки – 30 км).

В Ханты-Мансийском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.

Предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска – 4 мая, допустимая погрешность +/– 5 суток.