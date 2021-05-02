В Сургуте мужчина спас ребенка из ледяной воды

Фото: фотография из группы в "Вконтакте"

Сегодня, 2 мая, в Сургуте чуть не произошла страшная трагедия. Жители города, гулявшие вдоль реки Обь, стали свидетелями, как неизвестный мужчина спас тонувшего ребенка.

Мальчик, возрастом около 10 лет, оступился и упал в воду. Увидевший эту ужасную картину мужчина без раздумий нырнул вслед за пацаном.

Сургутяне выразили благодарность спасители в социальных сетях. Но и имя героя, к сожалению, узнать не удалось, так как он незаметно и очень быстро скрылся с места ЧП.

- Выражаю большую благодарность людям, которые сегодня спасли мальчика 10ти лет едва не утонувшего в Оби на речпорте. Это все происходило на моих глазах. Мужчина, который нырнул за ним, вам памятник нужно ставить при жизни. Очень жаль что вы быстро убежали. Даже не узнали как вас зовут, - написал один из очевидцев.

Остальные горожане поддержали автора и также написали добрые слова в адрес неизвестного героя.

Помимо благодарностей, жители Сургута напоминают всем родителям о том, что нужно разговаривать с детьми о том, что сейчас находиться у воды очень опасно, особенно без взрослых.