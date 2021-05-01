Сводка COVID-19 на 1 мая: 55 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре

В Югре за сутки выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Югре за сутки выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 1 мая региональный оперативный штаб.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 55 случаев.

Новые случаи территориально распределились по 15 муниципалитетам.

Сургут – 11;

Ханты-Мансийск – 10;

Нижневартовск – 8;

Нягань – 5;

Октябрьский район - 3;

Урай – 2;

Нефтеюганский район - 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Лангепас - 2;

Нижневартовский район - 2;

Нефтеюганск - 1;

Когалым – 1;

Советский район – 2;

Югорск – 2;

Пыть-Ях – 2.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 1 мая в Югре зарегистрировано 56 065 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 765 человек, 793 пациента с COVID-19 скончались.