Сводка COVID-19 на 1 мая: 55 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Югре

В Югре за сутки выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: Архив "КП"
В Югре за сутки выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 1 мая региональный оперативный штаб.
Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 55 случаев.
Новые случаи территориально распределились по 15 муниципалитетам.
Сургут – 11;
Ханты-Мансийск – 10;
Нижневартовск – 8;
Нягань – 5;
Октябрьский район - 3;
Урай – 2;
Нефтеюганский район - 2;
Ханты-Мансийский район – 2;
Лангепас - 2;
Нижневартовский район - 2;
Нефтеюганск - 1;
Когалым – 1;
Советский район – 2;
Югорск – 2;
Пыть-Ях – 2.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 1 мая в Югре зарегистрировано 56 065 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 54 765 человек, 793 пациента с COVID-19 скончались.