Сургутское творчество обойдется в 12 миллионов рублей

В поселок Сайгатина Сургутского района вдохнут искусство и креатив Фото: pixabay.com

В поселок Сайгатина Сургутского района вдохнут искусство и креатив: в здании бывшего магазина произведут ремонт и оснастят его всем необходимым для творческих занятий.

Туда в завершении 2021 года будут перемещаться кружки и секции, теснящиеся в спортивном комплексе. Для полета кисти станет куда больше пространства.

Ремонтные работы обойдутся властям в немаленькую сумму - 12 млн рублей. Об этом сообщила мэрия Сургутского района Деньги выделят из муниципального бюджета.

В скором времени состоятся торги, на которых выберут подрядчика, готового взяться за работу. В планах укрепить фасад здания и произвести в нем косметический ремонт. В следующем году в новый дом творчества приобретут дополнительный инвентарь и оборудование.