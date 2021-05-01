Жители Нижневартовска снова смогут жарить шашлыки на спецплощадках

Уличные мангалы и столы Нижневартовска вернули на прежние места Фото: pixabay.com

В марте прошлого года, когда пандемия только набирала свои обороты, президент России Владимир Путин объявил неделю нерабочей с целью снизить риски заболеваемости. Однако жители Нижневартовска восприняли такой жест как отличную возможность съездить на шашлыки и весело провести время.

Счастье продлилось недолго: тогда глава города Василий Тихонов ограничил доступ к площадкам для отдыха. Пикниковые зоны, оборудованные на Комсомольском озере, на набережной и в новых микрорайонах, лишились мангалов и обеденных столов.

Сегодня инвентарь для отдыха на природе вернули на прежние места в связи с многочисленными просьбами жителей. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Максим Коротаев. Благо, нынешняя эпидемическая ситуация позволила это сделать. Теперь горожане смогут насладиться вкусным шашлыком на природе во время майских праздников.