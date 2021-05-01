Погода в Югре 1 мая: день весны и труда выдастся ненастным

Местами ожидается дождь и мокрый снег

Сегодня, 1 мая, в Югре сильно испортится погода: порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду, местами ожидается дождь и мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит -3,+2 ºС, по западной половине округа при прояснениях до -8°С, днем +8,+13°С, местами +2,+7°С.

В воскресенье улучшения погоды, к сожалению, не ожидается. Но не стоит расстраиваться,ведь выходные дни жители могут провести дома в тепле и в кругу близких.

Сегодня, 1 мая, отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. В этот день в 1886 году американские рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование о 8-часовой длительности рабочего дня. В России этот праздник отмечается как Праздник Весны и Труда.