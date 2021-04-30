Пожилая югорчанка поверила аферистке и лишилась крупной суммы Фото: pixabay.com

В полицию Нижневартовска обратилась 72-лентняя жительница города с заявлением о

Женщине позвонила некая «Анна» сотрудница Центробанка России, которая рассказала, что с банковского счета пенсионерки пытаются снять деньги и убедила её пройти в офис банка и обналичить со своего счёта средства в размере 903 тысячи рублей. Пожилая женщина поверила звонившей и выполнила требование аферистов. После очередного звонка от лже-сотрудника банка для якобы сохранения денег она перевела 903 тысячи рублей на диктуемые «Анной» номера банковских карт. После перевода средств звонки прекратились.

Возбуждено уголовное дело. Полиция предупреждает югорчан о том, что подобные звонки из банка могут совершать только аферисты, поэтому следует прервать разговор. Чтобы убедиться в безопасности счета, лучше позвонить на горячую линию банка по номеру, указанному на банковской карте, либо обратитесь в ближайшее отделение.