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Общество30 апреля 2021 19:49

Первого мая в Югре ожидается плохая погода: сильный ветер и снег

Порывы ветра до 15-20 м/с
Виктория Терина
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Первого мая в Югре ожидается плохая погода: сильный ветер и снег Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Первого мая в Югре ожидается плохая погода: сильный ветер и снег Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По данным Ханты-Мансийских метеослужб в течение суток, 1 мая, в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления в виде мокрого снега и сильного ветра. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днём порывы ветра до 15-20 м/с.

ГУ МЧС России по ХМАО предупреждает, что такие погодные явления могут спровоцировать происшествия и чрезвычайные ситуации. Поэтому стоит избегайте нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями. Жителям Югры не советуют парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами. Пешеходам следует быть осторожными и помнить о скользких дорогах.