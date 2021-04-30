Первого мая в Югре ожидается плохая погода: сильный ветер и снег Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По данным Ханты-Мансийских метеослужб в течение суток, 1 мая, в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидаются неблагоприятные погодные явления в виде мокрого снега и сильного ветра. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днём порывы ветра до 15-20 м/с.

ГУ МЧС России по ХМАО предупреждает, что такие погодные явления могут спровоцировать происшествия и чрезвычайные ситуации. Поэтому стоит избегайте нахождения под деревьями или плохо закрепленными уличными конструкциями. Жителям Югры не советуют парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами. Пешеходам следует быть осторожными и помнить о скользких дорогах.