Стрельба на улице, нападение на жителей и полицейского, пьяная езда: Трое югорчан отправятся под суд за преступления Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Ханты-Мансийским следственным отделом завершено расследование уголовного дела против троих жителей Ханты-Мансийского района и переданного для дальнейшего расследования в СК России.

Как сообщают в ведомстве, двое пьяных 31-летних обвиняемых, 11 июля прошлого года, находились в районе дома 1-а по улице Объездная города Ханты-Мансийск. Молодые люди без причин напали на двоих мужчин. Один их преступников, угрожая убить потерпевших выстрелил им в ноги дробовыми зарядами из охотничьего ружья 12 калибра. Один из пострадавших пытался убежать, на что второй из преступников догнал его и ударил острым предметом в спину.

Кроме того, один из обвиняемых, лишенный водительских прав решил сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали сотрудники ДПС. А второй из обвиняемых вместе с 35-летним жителем Ханты-Мансийска украл установленный в тамбуре магазина аппарат по приёму платежей, в котором на момент кражи находились 2,5 тысячи рублей.

По пути из магазина мужчин задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в полицию, где он в кабинете оперуполномоченного, захотел избежать уголовной ответственности и напал на полицейского.

Обвиняемые вину признали частично, но следователи собрали достаточно доказательств их вины и уголовное дело направлено в суд.