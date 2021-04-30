В Югорске, из-за нарушений ПДД столкнулись, «Хендай Туксон» и «Киа Рио» Фото: ГИБДД РФ

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

В Югорске на нерегулируемом перекрёстке улиц «Арантурская-Южная» 47-летний водитель автомобиля «Хендай Туксон», не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Киа Рио», за рулём которого находился 46-летний водитель. После столкновения «Хендай Туксон» по инерции отбросило на припаркованный «КамАЗ». В результате аварии водитель «Киа Рио» получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 85 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 28 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает югорским водителям о внимательности на дороге, выбора безопасной скорости в зависимости от дорожных и погодных условий, без резких ускорений, торможений и перестроений.